للمرة الأولى.. عدد اللادينيين يفوق تعداد المتدينين في أستراليا

بعد عقود من النمو السريع، تجاوزت أعداد اللادينيين في أستراليا أعداد الكاثوليكيين وفقا لبيانات التعداد الديني للعام 2016 للمرة الأولى، وإذا تم وضع جميع الطوائف المسيحية في خانة واحدة فإنها تشكّل ما يزيد قليلا عن نصف المستطلعين.

وقد تضاعفت تقريبا نسبة اللادينيين الذين شملهم الاستطلاع في أستراليا لتصل إلى 30.1% في العام 2016 مقارنة بنسبة 15.1% في العام 2001. بينما بلغت نسبة اللادينيين في العام 1966 أقل من 1%، وهو العام الذي أعلنت فيه أستراليا عن "سياسة أستراليا البيضاء" والتي أدت إلى فتح باب الهجرة أمام غير الأوروبيين بالإضافة إلى تضاعف عدد سكان أستراليا منذ ذلك الحين، وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ومن المرجح أن تتزايد أعداد اللادينيين في أستراليا خلال الفترة القادمة حيث تتراوح غالبية أعمارهم بين 18 إلى 34 عاما، بينما تزداد أعداد المتدينين وخاصة المسيحيين بين من تجاوزوا سن الـ 65.

وذكرت التقارير أن نسبة الرجال اللادينيين أعلى من النساء بنسبة 32% للرجال مقابل 28% للنساء.

وفي السنوات الأخيرة ازداد التوجه العلماني في أستراليا، حيث بلغ عدد الأشخاص اللادينيين في العام 2016 ما يقرب من 2.2 مليون شخص وهو عدد أكبر مما كان عليه في تعداد العام 2011. بينما ازدادت أعداد اللادينيين بمقدار مليون شخص في الفترة من العام 2006 إلى العام 2011. وتعتبر ولاية تسمانيا أقل الولايات الأسترالية في نسبة التدين.