خدعة بسيطة تحافظ على الطماطم طازجة لفترة طويلة (فيديو)

كثيرًا ما تفسد الفواكه والخضروات في الثلاجة، وينتهي بها الأمر في النفايات عندما نتأخر في تناولها، ولكن قد يكون هناك طريقة بسيطة تضمن لك بقاء الطماطم طازجة لبضعة أيام إضافية.

حيث كشف الشيف جيه كينجي لوبيز، طريقة ذكية لا تستغرق سوى ثوانٍ للتطبيق، ومن خلالها تستطيع الحفاظ على الطماطم طازجة بعد أيام من شرائها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تكمن هذه الطريقة في تخزينها رأسًا على عقب. حيث أوضح الشيف أنه يجب إزالة الجذع من الجزء العلوي من الطماطم عند شرائها، قبل تخزينها في الثلاجة رأسًا على عقب بحيث تكون ناحية الجذع المزال بالأسفل، ما من شأنه أن يمنع الطماطم من التجعد.

وشرح الشيف كينجي، أن جلد الطماطم يعمل على الحفاظ على جميع العصائر داخل الفاكهة، ولكن الجزء الذي يحتوي على الجذع يسمح للعصائر بالتبخر والزوال، ولهذا تصبح الفاكهة مجعدة مع مرور الوقت.

ولحسن الحظ، يعمل اكتشاف الشيف البسيط جدًا على بقاء الطماطم نضرة لفترة أطول قبل أن تذبل.

وبالطبع يفضل تخزين الطماطم على سطح مستو، حيث يعطي هذا الفاكهة أفضل فرصة لتحتفظ بجميع العصائر داخلها لفترة اطول.

https://www.youtube.com/watch?v=4OIQ0vQEfOo