حرب أمريكا الأولى على المخدرات.. صور نادرة تظهر مدمني الأفيون في حالة غيبوبة

في أعقاب تفاقم مشكلة إدمان الأفيون في الولايات المتحدة خلال القرن الـ19 قررت الحكومة الاتحادية اتخاذ العديد من التشريعات لحصر تلك الظاهرة المدمرة للمجتمع.

وتقدم مجموعة من الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية لمحة نادرة عن الحياة في أوكار الأفيون التي انتشرت في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي دفعت إلى أول حملة لمكافحة المخدرات في البلاد.

وأنشأ الصينيون أول أوكار الأفيون الذي وصل إلى الولايات المتحدة عبر السفن في الحي الصيني في ولاية سان فرانسيسكو خلال الأربعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر، وسرعان ما أقبل عليه الناس من جميع طبقات المجتمع.

وقد وصل الأفيون إلى ذروة انتشاره في الأعوام بين 1880 و1890، والتي تزامنت مع صعود حركة الاعتدال.

وقد تسببت شعبيته في نهاية المطاف في صدور مجموعة من التشريعات لمحاولة القضاء على جنون الإدمان، بما في ذلك قانون الغذاء والدواء النقية في العام 1906 وقانون استبعاد الأفيون من التدخين في العام 1909.

يذكر أن المهاجرين الصينيين جاءوا إلى الولايات المتحدة فى أوائل ومنتصف القرن التاسع عشر للعمل فى السكك الحديدية وصناعة الذهب، وقد جلبوا معهم عادة تدخين الأفيون وفكرة أوكار الأفيون.

وفي العام 1840، جلب سكان انجلترا الجديد ما يقرب من 24 ألف جنيه من الأفيون إلى الولايات المتحدة، وقد لفتت تلك الحركة انتباه الجمارك الأمريكية التي فرضت رسوم ضريبية على الاستيراد.