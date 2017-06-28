"نيران العيد" تحرق مركز معلومات مجلس الوزراء المصري

اندلعت النيران في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء داخل مقر الحكومة المصرية وتحديدًا في مقر مركز معلومات مجلس الوزراء المجاور لمبنى البرلمان بوسط العاصمة القاهرة.

وفوجئ العاملون ورجال الأمن المكلفون بحراسة المبنى باندلاع النيران بشكل مفاجئ داخل سور المبنى، إلى جانب اشتعال النيران في الأشجار الموجودة داخل مقر مركز المعلومات، ليتم إبلاغ رجال المطافئ والحماية المدنية والأمن للسيطرة على الموقف.

وانتقل رجال الحماية المدنية لمقر الحادث، حيث تمت السيطرة على النيران، بعد أن أصيبت الحركة المرورية في شارع قصر العيني المؤدي إلى ميدان التحرير بالشلل التام، لحين الانتهاء من السيطرة على الموقف.

وبالمعاينة الأولية وحضور رجال النيابة العامة، تبين أن عدد من الشباب والصبية كانوا يحتفلون بإجازة العيد بالقرب من ميدان التحرير، وأطلقوا الألعاب النارية من شارع "قصر العيني"، الأمر الذي تطور إلى وصول النيران للأشجار الموجودة داخل مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنه إلى بعض المناطق الأخرى.

ويعمل رجال الأمن على تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط المكان للوصول إلى هوية الشباب الذين قاموا بإطلاق الألعاب النارية.