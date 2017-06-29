أستراليا تتهم مسؤولًا بارزًا في الفاتيكان بارتكاب جرائم جنسية

وجهت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، اتهامات للكاردينال الأسترالي جورج بيل رئيس أمانة الفاتيكان للاقتصاد، بارتكاب عدد من الجرائم الجنسية.

وقال شين باتون نائب مفوض الشرطة بولاية فكتوريا، في مؤتمر صحفي بمدينة ملبورن: "يواجه الكاردينال بيل عددًا من الاتهامات فيما يتعلق بجرائم جنسية في الماضي".

وأضاف: "هناك عدد ممن تقدموا بشكوى بخصوص هذه الاتهامات، وتم استدعاء بيل للمثول أمام محكمة في ملبورن يوم الـ 18 من يوليو/ تموز".

وكان بيل البالغ من العمر 76 عامًا، قسًا في بلدة "بالارات" بولاية "فكتوريا" قبل أن يصبح كبير أساقفة ملبورن، وهو يعيش في الفاتيكان منذ 2014.