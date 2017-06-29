بالصور.. الإيرانيات يواصلن الاحتجاجات البيضاء ضد الحجاب

تواصلت احتجاجات النساء في إيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد قانون إرتداء اللباس الإلزامي في البلاد من قبل النظام، وفي مقدمتها إجبار النساء على لبس الحجاب.

وانطلقت قبل أسابيع حملة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، نظمتها مجموعة من الناشطات الإيرانيات عبر إطلاق هاشتاغ "الأربعاء الأبيض" و "الأربعاء بلا حجاب"، وشهد هذا الهاشتاغ مشاركة واسعة من قبل الإيرانيين على مواقع "تويتر وفيسبوك وانستغرام"، للتعبير عن رفضهم لقرار فرض الحجاب على النساء.

وشاركت مجموعة من الفتيات عبر نشر صور ومقاطع فيديو من دون ارتدء الحجاب، الذي تفرضه السلطات، والذي يغطي جميع الرأس، في تحد واضح من قبل الإيرانيات للسلطات الأمنية.

ومنذ الثورة الإيرانية في عام 1979، فرضت البلاد قوانين تتطلب من جميع النساء، بما في ذلك السائحات، تغطية رؤوسهن في الأماكن العامة.

وفي أيار/مايو الماضي، بدأت الناشطة الإيرانية مسيه علي نجاد، تشجيع النساء والرجال في إيران على ارتداء الأبيض تضامنًا مع بعضهم البعض، ونشر الصور على وسائل الإعلام الاجتماعية باستخدام الهاشتاغ.

وقالت ميسه نجاد، التي تعيش حاليًا في نيويورك، إن "هدفي هو مجرد تمكين المرأة وإعطائها صوتًا، وإذا ما سمعت الحكومة وبقية العالم صوت هؤلاء النساء المدوّي الشجاع، فعليهم أن يقرّوا بمطالبهن".

ووجد تقرير صدر عام 2014 من قبل مجموعة حملة العدل في إيران، أنه بين عامي 2003 و2013 تم اعتقال أكثر من 30 ألف شخص بسبب ارتداء ملابس غير لائقة.

وقالت الناشطة الإيرانية، إنها تأمل أن تتمكن النساء اللواتي يسرن في شوارع إيران من التعرف على بعضهن البعض، خصوصا اللواتي يرتدين الأبيض ويدعمانه ويعبران عن "لون السلام"، مضيفة "أريد أن يتحدث الناس، وأريد أن يكون لدى الناس منصة للتحدث معًا؛ لأن المجتمع الايراني يحتاج لإجراء محادثة حرة".