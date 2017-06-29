بالصور.. تعرّف على أول قائمة عالمية لأغنى النساء المسلمات!

كثيرة هي المواقع والصحف والقوائم التي تنشر ثروات الرجال والنساء منسوبة للمناطق الجغرافية أو المهن، لكن موقع “هوش” اختار أن ينشر قائمة هي الأولى من نوعها، لنساء مسلمات يتمتعن بالثروة الباذخة، بغض النظر عن بلدانهن وجنسياتهن.

القائمة طويلة اخترنا منها هنا الأسماء التالية:

رشا سعيد

ابنة الملياردير السوري وفيق سعيد وتقدر ثروة العائلة بـ1.5 مليار دولار. تشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة "طوقان" وهي شركة رقمية مصممة لرجال الأعمال. يذكر أن حفلة زواجها من خالد خواجة تعد واحدة من أكثر الحفلات بذخا.

السلطانة نور زهيرة

انضمت إلى العائلة المالكة في ماليزيا بزواجها من السلطان ميزان زينال عابدين قبل 20 عاما. من هواياتها القراءة والطبخ والتصميم الداخلي وبالأخص في القصر. ثروتها تبلغ 15 مليار دولار . وجمعت تبرعات لانقاذ المدن التي دمرها الزلزال في المحيط الهندي في العام 2004 كما أنها تقدم المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة.

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