بالفيديو والصور.. معلمة تنشر "فيديو جنسي" لشرح قواعد اللغة

صورت معلمة مقطع فيديو مثير تشرح فيه قواعد التنصيص بعد أن سئمت من عدم انتباه الدارسين لها، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن".

وقالت المعلمة الإسبانية التي تعرف باسم رومانيا، إنها تشعر بالإحباط من أخطاء الناس البسيطة لقواعد التنصيص، وأنها كان عليها إيجاد طرق أخرى من أجل لفت انتباه الناس لقواعد اللغة.

وأضافت أنها صورت فيديو موسيقي مثير في محاولة لجعل الطلاب يتعلمون قواعد اللغة الإسبانية جيدًا.

وقامت المعلمة التي تعمل في الصحيفة الإسبانية "لا فانجارديا" بتصوير الفيديو في حديقة غير معروفة في إسبانيا.

واستخدمت مواقع التواصل الاجتماعي لنشر رسائلها حول قواعد اللغة الجيدة والكتابة لمتابعيها البالغ عددهم أكثر من 200 ألف شخص.

ويشمل مقطع الفيديو تصحيح للمقاطع غير الصحيحة في اللغة وتقوم هي بتصحيحها كجزء من درسها المثير جنسيًا.

وعلق أكثر من 25 ألف متابع على مقطع الفيديو، وشكرها الكثير على ما وصفوه بـ"الدروس الثورية".

وقال أحد المتابعين: "أهنئك على مشروعك الجديد لأنك قدمت لي مساعدة كبيرة وتعلمت الكثير".

فيما قال آخر: "بالنسبة لي هذا ما أتحدث عنه هذا ما يرضيني".