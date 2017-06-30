للبيع بـ 900 ألف إسترليني.. منزل ألهم الشاعر ويليام بليك في قصيدته "القدس" (صور)

لا شك أن عشاق الأدب سيرغبون في الاستحواذ على هذا المنزل الخلاب، الذي ألهم الشاعر الإنجليزي ويليام بليك لكتابة كلمات الأغنية الوطنية الأكثر شعبية في إنجلترا.

وكتب بليك قصيدته الشهيرة "القدس" في طريقه من وإلى روبسونس أورشارد في مقاطعة غرب ساسكس، عندما كان يزور بانتظام المنزل المملوك من قبل صديق له في العام 1800.

وبعد أكثر من 100 سنة، تم وضع القصيدة في قالب غنائي باستخدام الموسيقى وأصبحت النشيد الرئيسي لمعهد المرأة، كما تم اعتماد النشيد أيضًا من قبل فريق الكريكيت في إنجلترا في العام 2005.

والآن، هذا البيت ذو الحدائق والمناظر الطبيعية الخلابة معروض للبيع بمبلغ 895 ألف جنيه إسترليني.