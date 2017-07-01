بالفيديو.. رقص وغناء في حفل مختلط يفتح النار على هيئة الترفيه السعودية

تواجه هيئة الترفيه السعودية، انتقادات لاذعة من قبل عدد كبير من أبناء المملكة الذين أغضبتهم مقاطع فيديو لإحدى الحفلات الفنية التي نظمتها الهيئة في مدينة جدة ويظهر فيها الرقص والغناء والتفاعل بين حضور الحفل المختلط.

ونظمت الهيئة مساء الخميس، حفلة غنائية لفرقة "ميامي" الفنية الشهيرة، في صالة مغلقة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية القريبة من مدينة جدة، ضمن عشرات الفعاليات الترفيهية الأخرى في مدن وبلدات المملكة بمناسبة حلول العيد.

وأثارت عدة فعاليات ردود فعل غاضبة أيضًا، فيما وصلت الانتقادات للهيئة إلى أوجها بعد انتشار مقاطع الفيديو لحفل فرقة "ميامي" الذي يعتبره كثير من السعوديين خروجًا عن المألوف في بلد محافظ كالسعودية التي ظلت حتى قبل أشهر بعيدة عن مثل تلك الحفلات.

وكان الحفل مخصصًا للعوائل فقط بشكل نادر مقارنة بغالبية الفعاليات الأخرى التي يقتصر حضورها على أحد الجنسين، وهو ما ظهر بالفعل في مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها بشكل هستيري للحفل.

https://www.youtube.com/watch?v=PDSfb1-iXiI

وظهرت النساء وهن يجلسن بجوار الرجال دون وجود ستار فاصل كما جرت العادة في السعودية، كما تفاعل الحضور من الجنسين مع فرقة "ميامي" وأغانيها بالرقص والتمايل.

وعلى موقع "تويتر" الذي يجمع ملايين السعوديين، يتصدر الحديث عن الحفل، قائمة المواضيع الأكثر تفاعلًا في المملكة اليوم السبت تحت الوسم " #الترفيه_تكابر_بالمعاصي" الذي انقسم فيه المغردون بين فريقين.

وكما في كل خلاف حول نشاطات الهيئة، يواجه معارضوها الذين يرون في فعالياتها المتنوعة تغريبًا للمجتمع السعودي المحافظ الذي يعتمد الشريعة الإسلامية كمنهج لحياة أفراده، ردودًا من أنصار الهيئة المتطلعين للمزيد من الانفتاح وتبني تفسير آخر للشريعة الإسلامية مطبق في كثير من الدول العربية والإسلامية وأكثر تحررًا من التفسير السعودي.

وكتبت إحدى المغردات "الترفيه هو مدن مائية وصالات تزلج، منتجعات ثلجية ملاهٍ عالمية، ماقلنا أغاني واختلاط، ليش حنّا ناقصين ذنوب.. لسنا ضد الترفيه كما يظن البعض ولكن نريد ترفيهًا بضوابط شرعية تمنع الغناء في الأماكن العامة والاختلاط والرقص".

ورد الكاتب والناشط السعودي وليد الظفيري قائلًا "فكر الصحوة يريد من هيئة الترفية إيقاف جميع المهرجانات والفعاليات فورًا واستبدالها بثقافة الموت !!".

واندلعت عدة سجالات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي بين المدونين السعوديين منذ يوم الأحد الماضي، إذ واجهت عدة فعاليات ترفيهية أقامتها الهيئة بمناسبة حلول عيد الفطر، انقسامًا مماثلًا بين السعوديين.