رام الله.. مسيرة مؤيدة للنظام السوري

الضفة الغربية - نظم مئات الفلسطينيين والسوريين من الجولان المحتل، مسيرة شعبية في بلدة الطيبة قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، دعما للنظام والشعب السوري.

وجابت المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري وقيادته، بمشاركة مؤسسات وشخصيات وطنية وسياسية بلدة الطيبة، قبل أن تقام الصلاة من أجل احلال السلام في سوريا.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والسورية، وصور الرئيس السوري بشار الأسد، منددين بالتحالف الغربي الإسرائيلي لشن عدوان على سوريا.

وأكد المشاركون وقوفهم إلى جانب الشعب السوري قيادة وشعباً، وعلى رفض أي عدوان ضد دمشق العروبة، مؤكدين وقوفهم إلى جانبهم.

كما ندد المشاركون ببعض الدول العربية، التي تنخرط في المشروع "الصهيو امبريالي" ضد سوريا، مثمنين المواقف العربية والدولية التي رفضت العدوان على سوريا.

وألقى وزير التربية والتعليم السوري كلمة عبر الهاتف، شكر فيها المشاركين في المسيرة، مؤكدا وحدة مصير فلسطين وسوريا أمام ما يحاك ضدهن من مخططات لمحو هويتهما العربية القومية.