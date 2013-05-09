مصر والإمارات دون تغيير.. وإسبانيا في صدارة تصنيف الفيفا

زيوريخ – حافظت مصر والإمارات على مركزها ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجديد الخميس، في حين لم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف أي تغيير، وهو شهر لم يشهد سوى سبع مباريات دولية على مستوى العالم.

كما استمرت الجزائر وتونس على صدارتها للمنتخبات العربية في التصنيف الجديد.

وجاءت الجزائر في المركز 35 عالميا تليها تونس في المركز 41 ثم ليبيا في المركز 65.

واحتلت مصر بطلة افريقيا سبع مرات المركز 68 - وهو نفس مركزها الشهر الماضي - لكنها لا تزال وراء فرق مغمورة في القارة بالتصنيف مثل غينيا الاستوائية (61) وأفريقيا الوسطى (64).

وفي آسيا بقي الأردن في صدارة العرب رغم تراجعه خطوة واحدة ليصبح في المركز 77 وجاءت الإمارات بطلة الخليج في المركز 89 وهو نفس مركزها الشهر الماضي.

ويحتل العراق المركز 97 عالميا متقدما على قطر (101) وعمان (102) والسعودية (108) والكويت (113).

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف أي تغيير في أيار/مايو واحتفظت إسبانيا بطلة العالم وأوروبا بالصدارة تليها المانيا ثم الأرجنتين. وتحتل البرازيل المركز 19 وهو أسوأ مركز في تاريخها.

وفيما يلي أول عشرة منتخبات في التصنيف..

1- إسبانيا

2- المانيا

3- الأرجنتين

4- كرواتيا

5- البرتغال

6- كولومبيا

7- انكلترا

8- ايطاليا

9- هولندا

10- الاكوادور