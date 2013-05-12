مشتريات الأجانب تصعد ببورصة مصر لأعلى مستوياتها في 8 أسابيع

وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.78 بالمئة ليغلق عند 5446.7 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ ثمانية أسابيع بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.11 بالمئة إلى 455.5 نقطة.

وبلغت قيم التداول 228.586 مليون جنيه.

وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "صعود غير متوقع للسوق بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر. أتوقع مواصلة الصعود حتى 5500-5600 نقطة خلال الفترة القليلة المقبلة."

وصعدت أسهم السويدي 4.2 بالمئة واوراسكوم للإنشاء 2.8 بالمئة وجهينة 1.65 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.6 بالمئة.

وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز الخميس الماضي التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلىC منB وقالت إنه يتعين على القاهرة اعداد خطة للسيطرة على أوضاعها المالية ما يترك البلاد عرضة لأزمة في ميزان المدفوعات.

وتعاني مصر من أزمات منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في مستهل 2011 وفقدت أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات واقترضت المليارات من الخارج وأجلت سداد مستحقات شركات نفطية بهدف تعزيز قيمة الجنيه.

وصعدت أسهم التجاري الدولي 1.11 بالمئة وحديد عز 0.9 بالمئة والنساجون الشرقيون 0.7 بالمئة.

وخفضت الوكالة التصنيف الأجنبي والمحلي طويل الأجل لمصر إلى CCC+ والتصنيف الأجنبي والمحلي قصير الأجل إلى C مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان رافق الاعلان عن خفض التصنيف "يعكس الخفض وجهة نظرنا بأن السلطات المصرية يجب أن تضع...استراتيجية مستدامة في الأجل المتوسط لإدارة الاحتياجات النقدية واحتياجات التمويل الخارجية."

وخسرت أسهم هيرميس 2.9 بالمئة وبايونيرز 1.9 بالمئة وبالم هيلز 1.8 بالمئة والقلعة 1.4 بالمئة وسوديك 0.7 بالمئة وطلعت مصطفى 0.2 بالمئة.