في مصر.. فتاة تقتل جدتها لـ"استعارة" حلقها الذهبي!

أبوظبي – أحمد ديب

أقدمت فتاة مصرية، طالبة جامعية في تخصص الدراسات الإسلامية، على قتل جدتها، بعمر 82 عاماً، بعد خلاف حول استعارة حلق من الأخيرة.

وقالت الفتاة بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية أنها طلبت استعارة الحلق الخاص بجدتها من أجل دفع المستحقات الجامعية الخاصة بها البالغة 2000 جنيه مصري، لكنها رفضت رفضاً قاطعاً.

وأضافت أنها رغبة باستعارته فقط، وأنها وعدتها بشراء حلق جديد لها عند تخرجها قريبا ومباشرة عملها.

وعلقت الفتاة "لكن جدتي رفضت، وقالت أنها تحتفظ بالخاتم لصرفه على مراسم دفنها بعد وفاتها".

كما رأت الفتاة في الحلق الحل الوحيد لمشكلتها، وكان عليها إيجاد حل.

وفي تفاصيل الحادثة قالت "ذهبت إلى منزل جدتي في اليوم التالي، وطلبت مني أن أسرح لها شعرها، قبل أن أستخدم عصا خشبية وأضربها على رأسها وأقتلها".

وذكرت صحيفة الأهرام أن الفتاة لم تتوقف عن البكاء والنهيب خلال جنازة جدتها.