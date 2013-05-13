محامي مبارك ينفى إجراء حديث صحفي مع موكله

لكن رئيس تحرير صحيفة الوطن المصرية المستقلة التي نشرت التصريحات أكد تمسكه بصحة ما نشرته الصحيفة.

وقالت صحيفة الوطن إن أحد صحفييها اخترق الحراسة الشديدة على الرئيس السابق قبل بدء إعادة محاكمته يوم السبت بتهم يتصل جانب منها بقتل المتظاهرين في الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011.

وقال المحامي فريد الديب لرويترز إنه بعث برسالة إلى مبارك حول ما إذا كان الصحفي أجرى معه المقابلة وإن مبارك "بعت لي رسالة قال لي لم يحدث هذا".

وأضاف المحامي "(التصريحات) كلها غير صحيحة... لا (مبارك) التقى به ولا قعد (جلس) معاه ولا كلام من دا خالص... كلها غير صحيحة".

وتابع أن مبارك محبوس ولا يمكن الاتصال به أو ركوب طائرة أو حافلة أو سيارة إسعاف معه.

وقالت الوطن إن مراسلها تحدث مع مبارك في غرفة ملحقة بقاعة المحكمة.

ونسبت إلى مبارك قوله عن مرسي "لا أريد ان أتحدث في هذا الموضوع ولكنه في النهاية رئيس جديد يمارس مهام عمله الثقيلة لأول مرة ولا ينبغي أن نحكم عليه الآن".

كما نسبت إليه القول إنه قلق بشأن الأعباء التي يواجهها الفقراء في ظل تراجع اقتصادي وإنه قلق بشأن الانفلات الأمني في الدولة التي حكمها 30 عاماً.

وقال الديب إن ما نسب لموكله هو تجميع لتصريحات أدلى بها هو لمحطات تلفزيون الشهر الماضي.

وقال "أنا اللي قلت ودعوت الناس للالتفاف حول الرئيس المنتخب وتتوقف عمليات حرق المنشآت وقتل الناس وعمليات التخريب".

وأضاف "خدها هو (الصحفي) جمعها كدا... وعمل فبركة لطيفة".

لكن مجدي الجلاد رئيس تحرير الوطن قال لرويترز "عندنا كل ما يؤكد كلامنا". وردا على سؤال عما إذا كانت الصحيفة سجلت المقابلة مع مبارك قال الجلاد "سنفصح عن ذلك أمام المحكمة لو وصلنا إلى ذلك".