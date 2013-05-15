الأهلي المصري: لا عروض للثلاثي العائد من الإعارة

القاهرة – أكد النادي الأهلي، المنافس في الدوري المصري لكرة القدم، عدم تلقيه أية عروض للثلاثي العائد من الإعارة محمد أبو تريكة ومحمد ناجي "جدو" وأحمد فتحي.

وجاء التصريح على لسان مدير الكرة في الأهلي الأكثر نجاحا في كرة القدم المصرية إن النادي لم يتلق أي عروض للتعاقد بشكل نهائي مع الثلاثي.

ويلعب صانع اللعب المخضرم أبو تريكة بين صفوف بني ياس الاماراتي منذ كانون الثاني/يناير وانتقل جدو وفتحي إلى هال سيتي في الشهر ذاته وساهما في ترقيه للدوري الإنكليزي الممتاز.

وعاد جدو وفتحي إلى الأهلي بالفعل عقب نهاية مشاركتهما مع هال بينما تنتهي إعارة أبو تريكة بعد نهائي دوري أبطال الخليج بين فريقه الإماراتي والخور القطري في وقت لاحق هذا الشهر.

ونقل موقع الأهلي على الانترنت عن سيد عبد الحفيظ قوله الثلاثاء "لم يتلق النادي أي عروض رسمية للتعاقد مع الثلاثة المعارين... إنهم مستمرون مع الأهلي في الفترة القادمة".

وستضيف عودة أبو تريكة وفتحي متعدد المواهب قوة إلى الأهلي الذي أوقعته قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء في مجموعة واحدة بجانب غريمه التقليدي الزمالك بينما انضم جدو إلى قائمة المصابين لفترة طويلة عقب خضوعه هذا الأسبوع لجراحة في القدم في لندن وغيابه لثلاثة أشهر على الأقل.

ويغيب بالفعل القائد حسام غالي منذ نهاية العام الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة وعاد مؤخرا الظهير الأيسر سيد معوض ولاعب الوسط وليد سليمان بعد التعافي من إصابات أبعدتهما منذ كانون الأول/ديسمبر.