الزعيم يحتفل بعيد ميلاده الـ73 مع "العراف"

القاهرة – (خاص) أحمد السماحي

احتفل الفنان الكبير عادل إمام الملقب بالزعيم الجمعة بعيد ميلاده الـ"73" مع فريق عمل مسلسله الجديد "العراف".

ونظرا لأنهم يسابقون الزمن للحاق بموسم العرض الرمضاني المقبل فقد فوجئ الزعيم "بتورتة" كبيرة من جانب فريق عمل المسلسل أثناء الاستراحة، وكانت المفاجأة السارة التي أدخلت البهجة والسعادة عليه وجود أحفاده فى مكان التصوير أثناء تقطيعه التورتة.

الزعيم تلقى مئات الاتصالات والرسائل التليفونية التى تهنئه بعيد ميلاده من كافة أطياف الشعب المصري، فضلا عن زملائه الفنانين، وكثير من السياسيين، ما جعله يشكر الله فى كل صلواته على هذا الحب الذى يحيطه فى كل مكان ويطيل من عمره.

هذا وقد انتهى إمام من تصوير أكثر من 60% من أحداث مسلسل "العراف"، من تأليف يوسف معاطي، إنتاج شركة "سينرجي"، إخراج رامي إمام، بطولة "حسين فهمي، محمد إمام، طلعت زكريا، زكي فطين عبد الوهاب، رشا مهدي، أحمد فلوكس".

وتدور أحداث المسلسل حول نصاب محترف "عادل إمام"، والذي يخرج من السجن أثناء إندلاع ثورة يناير ويمارس استغلال الناس، مدعيا معرفته بأمورهم حتى أطلق عليه لقب 'العراف'، فيخدمه الحظ في تولي مناصب قيادية بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية، وهومتزوج من أكثر من زوجة، ورغم تعدد زواجاته لأكثر من إمرأة إلا أنه يقع فى حب فتاة لبنانية "تقوم بدورها دانا حمدان" فتقوم بالنصب عليه!.

تم التصوير حتى الآن بإحدى فيلات المنصورية، وبعض شوارع القاهرة، كما تم بناء ديكورات في ثلاث مناطق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، هي "حي الإسكندرية، زفتي، قسم الشرطة"، ومن المقرر تصوير بعض المشاهد المقبلة في عدد من المحافظات بجانب القاهرة منها "الاسكندرية، الاقصر، بورسعيد، المنصورة".

"أرم" ترسل باقة ورد للزعيم وتتمنى له الصحة والسعادة وطول العمر.