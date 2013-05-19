بالفيديو .. الجنود المختطفون لـ مرسي: لو أحنا يا ريس غاليين عندك زي "شاليط" فك أسرنا بسرعة

القاهرة - سعيد المصري

يظهر الفيديو مطالبة الجنود المختطفون للرئيس محمد مرسي، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في الإفراج عنهم، حيث ظهر الجنود في الفيديو مقيدين ومعصوبي الأعين، ونقلوا مطالب الخاطفين بالإفراج عن مسجونين من أبناء سيناء.

وعرّف معصوبوا الأعين، الذين ظهروا بالفيديو، أنفسهم بأنهم الجنود المختطفون، وذكروا سنهم ومكان خدمتهم ورتبهم كالآتي:

- جندي مجند مصطفى مسعود حامد علي بقطاع الأحراش سيناء السن 20 عاماً

- مجند محمد أحمد عبد الحميد منفذ رفح السن 20 عاماً

- جندي أحمد بديع عبد الواحد منفذ رفح السن 20 عاماً

- جندي أحمد أسامة فتحي منفذ رفح

- عريف مطوع إبراهيم صبحي إبراهيم حرس حدود 20 عاماً

- جندي مجند إسلام إبراهيم عباس قطاع الأحراش الكتيبة الثانية بشمال سيناء 21 عاماً

- جندي مجند كريم الحسيني إبراهيم علي شرطة أمن مواني رفح البري.

وعرض العريف إبراهيم صبحي مطالب الخاطفين على الرئيس محمد مرسي، قائلاً: "مطالب الأخوة ياريس إنك تفرج عن المعتقلين السياسيين من أهالي سيناء بأقصى سرعة، لأننا لم نعد نحتمل أي تعذيب، وعلى رأسهم القيادي الجهادي الشيخ أحمد أبو شيتا، وشهرته (حماده)".

وخاطب العريف الرئيس مرسي، قائلاً:"لو أحنا ياريس غاليين عندك زي الجندي الإسرائيلي شاليط والذي تم فك أسره بـ1000 فلسطيني، نفذ المطالب بأقصى سرعة لأننا معدناش مستحملين".

كما وجه رسالة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قائلًا: "رجالتك بتموت وأنت قاعد على كرسيك، اتحرك وشوف رجالتك وافرج عن المعتقلين السياسيين"، وفي نهاية الفيديو.. قال الجنود: "الحقونا إحنا بنموت، إلحقونا يا أهالينا".