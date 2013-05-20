فيديو لـ"أبو شيتة" مختطف الجنود المصريين يكشف الغموض

القاهرة – (خاص) إرم

مصادر أمنية رفيعة المستوى أكدت فى الوقت ذاته أن مفاوضات تتم الآن مع "هاني أبو شيتة" أحد مواطنى سيناء الذين يتبعون السلفية الجهادية، وعدد آخر من الجهاديين بالتنسيق مع شيوخ القبائل ورجال المخابرات، بعد أن أفادت تحريات خاصة أن "أبو شيتة" هو المتورط في خطف الجنود السبعة.

وعلى جانب آخر أوضح بعض المشايخ المشاركين فى التفاوض أن شائعة إصابة أحمد أبو شيتة (35 عاماً) بالعمى، والتي انتشرت عبر الإنترنت منذ ثلاثة أيام، دفعت بعائلته للتظاهر أمس أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه، مرجحين أن يكون الأمر قد تطور لتدبير عملية الاختطاف.

ويجدر بالذكر أن أبو شيتة يعد أحد المتهمين في قضية مقتل 16 جندي مصري في أغسطس الماضي، وحكم عليه بالإعدام في أبريل الماضي.

ووفقاً لمصدر أمني مطلع، فإن المختطفين كانوا يستقلون حافلتي أجرة تم إيقافهما أثناء سيرهما على الطريق الدولي الذي يربط مدينة العريش، وتحديداً عند منطقة "الوادي الأخضر" شرق مدينة العريش، تحت تهديد السلاح، ثم اقتادهم الخاطفون إلى جهة غير معلومة.

وأضاف المصدر نفسه أنه "بعد نحو ثلاثة ساعات من حادث الاختطاف، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من معرفة هوية الخاطفين وتبين أنهم من السجناء الذين تمت إدانتهم فى أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش عبرعمليات متتالية ، وأيضا على بنك خلال صيف عام 2011، وخلال هذا الهجوم لقى مدني مصرعه كما قتل 5 من أفراد الشرطة