منع "هيئة الأمر بالمعروف" من مطاردة النساء اللاتي يقدن السيارات

الرياض- (خاص) من ريمون القس

ذكرت صحيفة سعودية، الخميس، أن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تم إبلاغهم بالامتناع عن مطاردة النساء اللاتي يقدن سيارات داخل المملكة العربية السعودية.

وجاء الإبلاغ ليحدد أن متابعة قيادة المرأة للسيارة من اختصاص الجهات الأمنية ويمنع على أعضاء الهيئة الاجتهاد، وأن هذه التصرفات ستعرضهم للمساءلة القانونية؛ لعدم وجود قانون أو نص معين يخوّل الهيئة القبض على أية سيدة تقود السيارة.

ويحظر على النساء قيادة السيارة في السعودية، رغم عدم وجود تشريع مكتوب يحظر ذلك، إلا أن القانون السعودي يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محلياً طالما كانوا في المملكة، ولكن السلطات لا تصدر مثل هذه الرخصة للنساء مما يحظر عليهن القيادة.

وكان وزير العدل السعودي، محمد العيسى، أشار في 28 نيسان/إبريل الماضي إلى عدم وجود نص قانوني أو تنظيمي يمنع المرأة من قيادة السيارة في المملكة، وأن هذا الأمر عائد إلى رغبة المجتمع.