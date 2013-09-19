أميركا تقدم خطة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني

رام الله – (خاص) من محمود الفروخ
كشف النائب الأول لرئيس الحكومة الفلسطينية، ومستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد مصطفى أن الجانب الأميركي سلم خطة تطوير الاقتصاد الفلسطيني مكتوبة للقيادة الفلسطينية.
وبين مصطفى في تصريحات صحفية أن خطة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري سلمها مكتوبة ومكونة من 200 صفحة ومفصلة وتمتد لثلاث سنوات وتستهدف 8 قطاعات في كل المناطق دون استثناء، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وتابع: "وعدونا بأنهم سيضغطون على إسرائيل لتسهيل تحقيق هذه الخطة".
وقال إن الخطة التي اعدها الجانب الأميركي واللجنة الرباعية الدولية تستهدف قطاعات واعدة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والمياه وغيرها، بقرابة مبلغ 4 مليار دولار تقدم عبر استثمار خاص في الاقتصاد الفلسطيني وليس نقدا.