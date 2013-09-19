المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا "بلا عرب"

انتهى مشوار الأندية العربية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم عند دور الثمانية بعد خروج الأهلي والشباب السعوديين ولخويا القطري عقب جولة الإياب.

وسيخلو الدور النهائي بذلك من طرف عربي للمرة الثانية فقط في خمس سنوات. وآخر فريق عربي أحرز اللقب هو السد القطري حين توج في 2011 وقبله نال الاتحاد السعودي اللقب مرتين في 2004 و2005.

وخسر الأهلي 1-صفر خارج ملعبه أمام سول الكوري الجنوبي الذي انتصر 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب واستفاد كاشيوا ريسول الياباني من قاعدة تسجيل الهدف خارج الأرض ليطيح بالشباب عقب تعادلهما 2-2 في الرياض. وانتهت المباراة الأولى في اليابان 1-1 لتصبح النتيجة الإجمالية 3-3.

وحسم جوانجتشو ايفرجراند الصيني مواجهته ضد لخويا عملياً بعدما سجل ثلاثة أهداف في أول نصف ساعة في الدوحة. وانتصر الفريق الصيني في النهاية 4-1 ليفوز 6-1 في مجموع المباراتين.

وفي سول كان الفريق الكوري صاحب الأرض الأكثر خطورة أمام المرمى خاصة من خلال الكرات الثابتة والهجمات المرتدة السريعة.

وسنحت عدة فرص لسول كان ابرزها عن طريق موريسيو مولينا عندما ارسل تمريرة عرضية ارتقى لها كيم جين جيو وحولها برأسه فوق العارضة.

وحاول الأهلي تسجيل هدف يعيد آماله في التأهل فسدد تيسير الجاسم كرة خطيرة أبعدها الحارس كيم يونج داي في الدقيقة 78.

واعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة في الدقائق الأخيرة ليسجل ديان داميانوفيتش من إحداها في مرمى الحارس عبد الله معيوف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وأكمل الاستقلال الايراني عقد المتأهلين للدور قبل النهائي بتغلبه على مضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي 2-1 ليفوز 3-1 في مجموع المباراتين.