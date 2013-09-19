كولومبيا: بيليه لا ترشحنا للفوز بالمونديال

بوغوتا - (خاص) من نورالدين ميفراني

طالب مشجعون كولومبيون من الملك البرازيلي بيليه الإبتعاد عن ترشيح منتخب بلادهم للفوز بكأس العالم القادمة التي تقام بالبرازيل صيف السنة القادمة، لكونه حسب رأيهم يعتبر نحساً على الفريق الكولومبي.

وكان بيليه قد رشح كولومبيا للفوز بكأس العالم 1994 التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية بعد تقديمها عروضاً قوية في الإقصاائيات وهزمها لكبار أمريكا الجنوبية وضمها لأسماء كبيرة، لكن المنتخب الكولومبي خرج من الدور الأول في مجموعة ضمت أمريكا ورومانيا وسويسرا في أكبر مفاجآت البطولة.

وكتب أصحاب المبادرة :"بيليه لا ترشحنا للقب، ففي 1994 كنا نطير من الفرح لكوننا الأفضل وقدمنا لقاءات كبيرة و هزمنا الجميع قبل العرس وكنا الفريق الذي ينتظر منه أن يشكل أحد فرسان البطولة، لكن للأسف رشحنا بيليه وأصابتنا لعنته وخرجنا من الدور الأول."

وأضاف مشجعوا المنتخب الكولومبي:" لا نريد أن نكون مرشحين للقب، لكننا نرغب أن يقدم المنتخب الكولومبي مونديال جيد وأن يصل لأدوار متقدمة، وعلى بيليه أن يبتعد عن ترشيحنا."

وأكدت الجماهير الكولومبية أن ترشيحات بيليه كانت شؤماً على عدة منتخبات كألمانيا وإسبانيا ولم يسلم من شؤمه حتى منتخب بلاده البرازيل فكلما رشح منتخباً قدم بطولة سيئة حتى وإن دخلها مرشحاً قوياً للفوز باللقب.

وتحتاج كولومبيا لثلاث نقط لبلوغ النهائيات بشكل رسمي حيث تحتل المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.