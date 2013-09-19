الهلع يدب في القاهرة لاشتباه بوجود قنبلة بالمترو

القاهرة- (خاص) من محمد عبد الحميد

سادت حالة من الذعر بين سكان القاهرة، الخميس ، بعد أن عثرت شرطة مترو الأنفاق على جسم غريب موضوع على شريط السكة الحديد بين محطتي "حدائق الزيتون وحلمية الزيتون"، يشتبه أنه قنبلة يدوية الصنع، ما دفع بإدارة شركة المترو بإيقاف حركة قطارات الخط الأول حلوان المرج.

توقف حركة المترو تسبب في موجة من الذعر والقلق بين من يعتمدون على المترو كوسيلة للانتقال، وفضل فريق من الناس مغادرة عربات المترو والخروج إلى الشوارع والاعتماد على سيارات الأجرة، ما تسبب في إصابة غالبية الطرق الرئيسة بالقاهرة بحالة اختناق مروري منذ صباح اليوم استغلها سائقو الأجرة، لاسيما سيارات التاكسي والميكروباص في زيادة تعرفة الأجرة وهو ما زاد من معاناة المصريين وأوجاعهم.

كما سرت شائعة لم تتأكد جهات التحقيق بعد من صحتها بأن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين هم من تسللوا إلى قضبان مترو الأنفاق وقاموا بوضع القنبلة لإحداث ارتباك في أهمية وسيلة مواصلات عامة بالنسبة لسكان القاهرة ، إذ يرتاد المترو يوميا قرابة 2 مليون مصري.

ودعم تلك الشائعة أن جماعة الإخوان سبق ودعت أنصارها إلى مظاهرة، الخميس، تحت شعار "القاهرة بدون مواصلات"، تعتمد على إغلاق المتظاهرين للشوارع والطرق الرئيسة وتعطيل حركة السير فوق الكباري كوسيلة ضغط على الحكومة المصرية للرضوخ لمطالب الجماعة.

من جهته أكد رئيس شركة المترو، المهندس عبد الله فوزي، في تصريح خاص لـ (إرم) أنه بمجرد العثور على هذا الجسم المعدني الغريب وسريان شائعة أنه قنبلة تم إبلاغ الجهات الأمنية على الفور واستدعاء خبراء المفرقعات لتبين حقيقة هذا الجسم الغريب.

كما تم رفع حالة الطوارىء في كافة محطات مترو الأنفاق إلى الدرجة القصوى وعمل تفتيش دقيق لكافة المحطات والقضبان وتشديد الرقابة على المترددين على المحطات والمغادرين منها من أجل ضمان سلامة الركاب ومباني أجهزة هذا المرفق الحيوي.