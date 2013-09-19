قرعة "نهائيات إفريقيا" تسفر عن مجموعات متوازنة

أبوظبي- (خاص) من نورالدين ميفراني

أسفرت قرعة نهائيات أمم إفريقيا للمحليين التي تقام في جنوب إفريقيا ابتداء من 11 كانون الثاني/يناير 2014، على مجموعات متوازنة و جنبت العرب مواجهات مباشرة حيث وقع المغرب في المجموعة الثانية وليبيا في المجموعة الثالثة و موريتانيا في المجموعة الرابعة.

ويلعب جنوب إفريقيا مقابلة الافتتاح أمام الموزامبيق يوم 11 كانون الثاني/ يناير في كاب تاون، بينما يواجه المغرب في اللقاء الأول زيمبابوي وتواجه ليبيا إثيوبيا وموريتانيا الكونغو الديمقراطية .

وفازت الكونغو الديمقراطية بالنسخة الأولى التي أقيمت في الكوت ديفوار بينما أحرزت تونس النسخة الثانية التي أقيمت في السودان .

وتغيب حاملة اللقب تونس عن النسخة الحالية بعد خروجها على يد المغرب الذي يحضر للمرة الأولى ، بينما حضرت ليبيا النسخة الأولى و غابت عن الثانية ، فيما تحضر موريتانيا أول نهائيات إفريقية على مستوى المنتخب الأول .

ويملك المنتخب المغربي للمحليين فرص قوية لتجاوز الدور الأول كونه يضم لاعبين من فرق مغربية قوية وكون مجموعته لا تضم منتخبات من المستوى الإفريقي الأول على الصعيد المحلي.

كما تملك ليبيا فرصا لتجاوز الدور الأول رغم وجودها في مجموعة غانا ، بينما موريتانيا تلعب النهائيات الأولى برغبة خلق المفاجأة .

و أسفرت القرعة على المجموعات الثالثة :

المجموعة الأولى : جنوب إفريقيا والموزامبيق ونيجيريا ومالي

المجموعة الثانية : زيمبابوي والمغرب وبوركينا فاسو وأوغندا

المجموعة الثالثة : غانا والكونغو برازافيل وإثيوبيا وليبيا

المجموعة الرابعة : الكونغو الديمقراطية وموريتانيا وبوروندي والغابون.