رحيل الشاعر والمسرحي الأردني عاطف الفراية

عمان- فقدت الساحة الثقافية الأردنية الأربعاء الأديب المقيم بدولة الإمارات عاطف الفراية اثر نوبة قلبية.

ويعتبر الراحل الفراية المولود في الكرك عام 1964، واحدا من أبرز المبدعين الأردنيين وله عدة اصدارات شعرية ومسرحية كما فاز بعدد من الجوائز العربية.

وأكد عضو الهيئة الادارية مدير بيت الشعر العربي في رابطة الكتاب حكمت النوايسة، في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان رحيل الفراية يشكل خسارة كبيرة للثقافة الاردنية والعربية لما يمثله من ثقافة موسوعية ولما كتبه من اهمية عربية مميزة وهامة.

واضاف ان الاديب الفراية حمل مشعل الثقافة الاردنية اينما حل وارتحل.

وفاز الفراية بجائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2000 عن مسرحيته "كوكب الوهم" التي أصدرتها دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة في كتاب.

وفاز بجائزة جمعية المسرحيين بالإمارات للتأليف المسرحي عام 2002 عن مسرحيته "أشباه وطاولة".

كما حاز على جائزة ناجي نعمان العالمية عام 2007.

ومؤخرا فاز الفراية بالجائزة الأولى في المسابقة الدولية لنصوص المونودراما، النسخة العربية، التي تقوم عليها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

صدر للراحل الفراية عدد من المجموعات الشعرية والادبية منها: مجموعة شعرية بعنوان "حنجرة غير مستعارة" عام 1993، كتاب يضم مسرحيات ثلاث عنوانه "السقف" 2007، مسرحية "عندما بكت الجمال" 2008، كما صدر له حديثا مجموعة شعرية بعنوان: "أنثى الفواكه الغامضة" وذلك عن نصه "البحث عن عزيزة سليمان".