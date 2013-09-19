"نفط الكويت" ترسي 4 عقود بمبلغ 1.4 مليار دولار

الكويت- قالت صحيفة الرأي الكويتية، الخميس، إن شركة نفط الكويت الحكومية أرست أربعة عقود استشارية قيمتها الإجمالية 400 مليون دينار (1.4 مليار دولار) على شركات هندسية عالمية هي فلور الأميركية وبارسون الأميركية-الاسترالية وإميك البريطانية وسايبم الإيطالية.

ونسبت الصحيفة لمصادر وصفتها بالمسؤولة‭‭ ‬‬في شركة نفط الكويت القول إن هذه العقود تتعلق "بتنفيذ التصاميم الهندسية الأولية لمشاريع رأسمالية مليارية والإشراف على تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة في إطار استراتيجية الشركة لعام 2030.

وتهدف الكويت للوصول بقدراتها الانتاجية إلى أربعة ملايين برميل نفط يوميا في 2020 من حوالي 3.1 مليون برميل حاليا.

وأضافت الصحيفة أن مؤسسة البترول الكويتية وافقت على توصية شركة نفط الكويت بترسية العقود الهندسية الاستشارية على أربع شركات هندسية عالمية للمتابعة والمساعدة في تنفيذ مجموعة المشاريع الكبرى التي ستنفذها شركة نفط الكويت خلال المرحلة المقبلة "لأنها ذات حجم كبير يتطلب وجود خبرات عالمية".