النفط يتراجع بعد تصريحات الرئيس الإيراني

لندن - (رويترز)

تراجع خام القياس الأوروبي "مزيج برنت" الخميس، بعد تصريحات تصالحية من جانب الرئيس الإيراني، والتي ساهمت في تقليص علاوة المخاطر وعززت التكهنات بتعافي صادرات النفط إلى الغرب.

وهبطت أسعار النفط رغم صعود سلع أولية أخرى وأسواق الأسهم بعدما فاجأت الولايات المتحدة الأسواق بقرار الإبقاء على برنامج التحفيز النقدي.

وانخفض "خام برنت" تسليم نوفمبر تشرين الثاني 34 سنتا حيث وصل إلى 110.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش، بينما زاد الخام الأمريكي الخفيف عشرة سنتات حيث وصل إلى 108.17 دولار للبرميل.

وحقق برنت والخام الأمريكي في الجلسة السابقة أكبر مكاسبهما على مدى ثلاثة أسابيع، حيث فوجئ المستثمرون بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتأجيل تقليص تحفيزه النقدي الضخم، الأمر الذي أضعف الدولار وعزز الطلب على الأصول عالية المخاطر.

لكن النفط بدد مكاسبه المبكرة بعدما تعهد الرئيس الإيراني الجديد "حسن روحاني" بألا تنتج حكومته أبدا أسلحة نووية، وذلك في أقوى إشارة من جانبه حتى الآن على أنه ربما يسعى إلى تحسين العلاقات مع الغرب بعد عداء دام عقودا.

وتعرضت الأسعار إلى ضغوط أيضا مع انحسار المخاوف من احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد سوريا.