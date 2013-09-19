الجيش الإسرائيلي يهدد بتحويل لبنان إلى خراب

القدس- (خاص) من محمود الفروخ

هدد قائد المنطقة الشمالية في جيش الإحتلال الإسرائيلي يائير غولان، لبنان وسوريا مدعياً أن جيشه اليوم بات قادراً على خوض أخطر سيناريوهات الحرب والخروج منتصراً .

وقال غولان في مقابلة خاصة مع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية نشرتها اليوم انه حذر حزب الله ولبنان أنه "لا شك فيه أننا اذا دخلنا الى لبنان فسنحارب بشكل فعال وقوي كما فعلنا في عملية "عامود السحاب"، في غزة.

ففي أي حرب مقبلة مع لبنان، حزب الله وقائده حسن نصر الله يدركون أنهم سيواجهون جيشاً قوياً ومصراً على الإنتصار وسيتحول قسم كبير من لبنان الى خراب، وهذا امر لم يعد يشك فيه اثنان" .

وفيما اعتبر غولان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، خصماً جاداً لا يمكن التهاون به، اعتبر استمرار تزود الحزب بالصواريخ المتطورة تهديداً مستمراً يجب وضع حد له، واقترح على الحزب ونصر الله عدم خوض التجربة مع جيشه، حسبما أفادت الحياة اللندنية .

وبشأن سورية رفض غولان تبني موقف جهات أمنية وسياسية وعسكرية معتبرة بقاء الأسد أفضل لإسرائيل ونهايته قريبة، مفيداً أن "توجه بعض الجهات التي تفضل الأسد على المعارضة مرفوض بالنسبة لي، على الأسد أن يغادر هذه الدنيا لكن المشكلة أن المتمردين متفككين وغير قادرين أن يكونوا بديلاً عنه، وعليه فلا قوة قادرة الآن على اسقاطه وهذا سيتيح له البقاء لسنوات طويلة ويبقي سورية مصدراً للاضطراب الاقليمي لفترة طويلة"، على حد قوله.