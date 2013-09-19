جنايات القاهرة تخلي سبيل أحمد عز بكفالة 100 مليون جنيه

القاهرة- (خاص) من محمد عبد الحميد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الخميس ، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، بكفالة قدرها 100 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته في قضايا "غسيل الأموال" مع وقف نظر القضية لحين الفصل في دعويي مصدر الأموال.

كان محاميه فريد الديب، طلب في الجلسة الماضية، محكمة جنايات القاهرة، بالإفراج عن موكله لسقوط أمر الحبس في القضية لعدم تنفيذه منذ صدوره في أكتوبر 2011، مشيرًا إلى أنه كان محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.

وطالب "الديب" أيضا خلال أولى جلسات إعادة محاكمة أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل بوقف هذه الدعوى لحين الفصل في دعويي مصدر الأموال.

ومن جانبه قدم فريد الديب محامي عز، "حافظة" مستندات تضم شهادتين من نيابة شمال الجيزة ووسط القاهرة تتضمن الأحكام الصادرة ضد موكله، والتي تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي أوقعتها المحكمة، والتي تتراوح ما بين عشرات الملايين والمليار جنيه.

يذكر أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.

وأمرت نفس المحكمة بإعادة محاكمة "عز" أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، على غرار أحكام أخرى مماثلة صدرت في قضايا فساد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في أكتوبر الماضي بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارًا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية.