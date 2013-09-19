بالفيديو.. نيجيرية تفوز بمسابقة ملكة جمال المرأة المسلمة

جاكرتا - فازت النيجيرية أوبابي عائشة اغيبولا بالمسابقة الدولية لملكة جمال المرأة المسلمة التي جرت في اندونيسيا.

وفازت عائشة برحلة إلى مكة المكرمة لزيارة المعالم الدينية المقدسة لدى المسلمين، ومبلغاً نقديا مقداره 25 مليون روبية أي ما يعادل 2.200 دولار.

وأفادت عائشة أن هذه المسابقة مختلفة كثيراً عن مسابقة "ملكة جمال العالم" حيث يحلو للنساء أن يبرزن مفاتنهن والأمر يتعلق لديهن فقط بالجاذبية الجسدية".

وأشارت ملكة الجمال الإسلامية إلى أن الأمر هنا لا يتعلق بالصفات الجسدية أو الشكلية بل بما في داخل المشاركة أو الذي تريد أن تقدمه للعالم وحسها الإنساني وذكائها.

وقالت إيكا شانتي مؤسسة مسابقة ملكة جمال المرأة المسلمة إن المسابقة تهدف إلى مواجهة هيمنة ملكات الجمال العلمانيات مثل ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

واعتبرت أن المسابقات الأخرى تثير الغرائز والشهوات في حين أن مسابقة ملكة جمال المرأة المسلمة تركز على الجانب الروحي والعقائدي وتسمو بالجسد.

وبكت في المسابقة الدولية لملكة جمال المرأة المسلمة اغيبولا وشرعت في تلاوة القرآن بعد إعلان اسمها وفوزها بلقب ملكة جمال العالم الإسلامي في حفل أقيم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقالت اغيبولا، التي ارتدت ثوبا أصفر لامع ذهبي اللون وحجاب للرأس من نفس اللون: "الحمد لله.. لم أكن أتوقع أبداً الفوز في المنافسة.. إنني أهدي هذا الفوز لجميع النساء في نيجيريا".

وجاء فوز اغيبولا بناء على تصويت 100 من اليتامى الإندونيسيين، الذين اضطروا إلى اختيار واحدة من بين اثنتين من أعلى المتنافسات والتقطته لجنة تحكيم من اندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

وفازت الطالبة التي تدرس التخطيط الحضري والمقيمة بلاغوس على 18 متسابقة أخرى من ستة بلدان من بينهن إحدى مواطناتها.

وتعين على جميع المتنافسات في مسابقة ملكة جمال المرأة المسلمة ارتداء الملابس التي تغطي جميع أجسادهن فيما عدا الوجه واليدين.

يذكر أن الدورة الأولى للمسابقة "مسلمة وورلد" شارك فيها 500 شابة، خضعهن لاختبارات في التقوى، وكان عليهن أن يوضحن خصوصا الدافع الذي حملهن إلى ارتداء الحجاب، وهو شرط أساسي للمشاركة في المسابقة.

وطلب من المرشحات اللائي وصلن النهائيات الإجابة على أسئلة حول قضايا تتراوح بين الأزياء والتعليم إلى التمويل الإسلامي.

وعندما سئلت اغيبولا عن مفهوم الحلال من إحدى المحكمات الماليزيات قالت: "يجب علينا اتباع التوجيهات القرآنية حول ما يجب أن نتناوله أو لا نتناوله من طعام".

وقالت الفائزة النيجيرية:" يجب علينا أن نتناول فقط كل ما هو طاهر حتى نتمكن من الحفاظ على تقوانا".

وقالت المحكمة الاندونيسية إينكي كويشيراواتي إن اغيبولا كانت واثقة وماهرة.

وستستضيف إندونيسيا في 28 سبتمبر/ايلول مسابقة اختيار ملكة جمال العالم على الرغم من معارضة الاتحاد الإسلامي الرئيسي في البلاد.

وكانت أعلى سلطة اسلامية في اندونيسا انتقدت قرار البلاد باستضافة مسابقة ملكة جمال العالم، والتي تقام الشهر المقبل، قائلة إان عرض النساء لأجسامهن يتعارض مع تعاليم الاسلام، وقد سبق وأن اعترضت الأغلبية الإسلامية الاندونيسية على هذه المسابقة، وقامت بالفعل بمظاهرات احتجاجية حتى بعدما وعد منظمو المسابقة بتجاوز فقرة عرض البكيني في محاولة منهم لتجنب المشاكل.