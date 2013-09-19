200 ألف يورو مكافأة اللاعبين في المنتخب الجزائري

رصد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مكافأة مالية ضخمة للاعبين، في حال نجح "الخضر" في تحقيق الصعود إلى كأس العالم في البرازيل 2014.

وقد كان "روراوة" قرر مضاعفة مكافأة اللاعبين، بحيث تصل إلى 200 ألف يورو لكل لاعب، وذلك بدلاً من 100 ألف يورو، لا سيما أن الحلم الجزائري بات قريباً مرة أخرى من المونديال كما في 2010، وبعدما أوقعت القرعة المواجهة بين الخضر وبين منتخب بوركينافاسو.

وستكون المواجهة بين الجزائر وبوركينا فاسو التي تستضيف مباراة الإياب، الأولى بينهما منذ الدور الثاني لتصفيات كأس الأمم الإفريقية عام 2002 حين تعادلا ذهابا في الجزائر 1-1 وفازت بوركينا فاسو إيابا 1- صفر.