روماريو: نيمار أمل البرازيل للفوز بمونديال 2014

ريودي جانيرو - (خاص) من نورالدين ميفراني

اعتبر النجم البرازيلي السابق روماريو مواطنه مهاجم برشلونة نيمار أمل المنتخب البرازيلي للفوز بلقب كأس العالم للمرة السادسة في المونديال القادم الذي تحتضنه بلاد السامبا.

وقال روماريو:" كما قلت دائما نيمار أحسن لاعب برازيلي في الوقت الحالي و هو أملنا في كأس العالم و أملي أيضا."

واعتبر روماريو انتقال نيمار لبرشلونة سيساعده بشكل كبير لتطوير مؤهلاته واكتساب التجربة لقيادة البرازيل أمام منتخبات أوروبية قوية.

وجدد لروماريو ثقته في المهاجم فريد شريطة أن يحافظ على المستوى الذي قدمه في كأس القارات كما أكد أن لاعبين كلوكاس وأوسكار وراميريز يستحقون اللعب للبرازيل رافضاً أن يغير المدرب فليبي سكولاري من تشكلة كأس القارات وإضافة أسماء كثيرة.

واعتذر روماريو عن ما قاله عن المنتخب قبل كأس القارات حين لم يرشحه للفوز باللقب وقال:"طبعا أخطأت التقدير فالمنتخب فاز بكأس القارات وسكولاري نجح والآن أرشحه للفوز بكأس العالم."

ورفض روماريو انتقاد الملك بيليه مرة أخرى احتراماً للوعد الذي قطعه للنجم زيكو وقال:"قال لي زيكو وهو نجم كبير في تاريخ كرة القدم البرازيلية أن النجوم الكبار يجب أن لا ينتقدوا بعضهم البعض و أنا لن أنتقد بيليه لأنه الملك وأحد النجوم الكبار مثلي ومثل زيكو."

وأعتبر روماريو مارادونا أحسن لاعب شاهده يلعب كرة القدم لكنه أكد أن بيليه هو الملك وقال :" بيليه أحسن لاعب في التاريخ لأنه سجل أكبر عدد من الأهداف وفاز بالكثير من الألقاب وقاد المنتخب البرازيلي شخصياً لم أشاهده كثيراً يلعب، لكني شاهدت مارادونا وعاشرته إنه أحسن من شاهدت تقنياً يلعب كرة القدم."

ورشح روماريو البرازيل وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين للفوز بكأس العالم 2014 وأكد أن الفوارق بين المنتخبات الأربعة قليلة جداً ومستواها متقارب وتمنى أن يذهب اللقب لمنتخب السامبا لكونه يقام على أرضه وأمام جماهيره.

وفاز روماريو رفقة منتخب البرازيل بكأس العالم 1994 وكأس القارات 1997 وكوبا أمريكا 1989 و1997.