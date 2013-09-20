هاني شاكر يعاود نشاطه الفني بأغنية وطنية

القاهرة - (خاص) من أحمد السماحي

عاود أمير الغناء العربي هاني شاكر نشاطه الغنائي بقوة، وبعد فترة بحث طويلة عثر أخيرا على الأغنية الوطنية التي تحمل مفردات جديدة وغير مستهلكة عند صديقه الشاعر مصطفى مرسي، الذى كتب لنانسي عجرم "لو سألتك أنت مصري"، ولحسين الجسمي "أجدع ناس".

الأغنية بعنوان "مصرنا" ألحان أشرف سالم، توزيع حماده الحسيني، يقول مطلعها: "مصرنا أهم مننا/غالية علينا كلنا"، وسوف يقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

هاني شاكر أعرب لـ "إرم" عن سعادته البالغة بالتعاون مع فريق عمل الأغنية، خاصة الشاعر المتميز مصطفى مرسي، الذي سبق وتعاون معه فى العديد من الأغنيات العاطفية.

أبرزها "بحبك يا غالي، وأحلى الليالي، وما قولتش ليه، وهو أنا أنسى، والحبيب أنت، كما تعاون معه على صعيد الغناء الوطني من خلال أغنية"أم الدنيا" التي كانت تتحدث عن الشرطة المصرية، وقام بتلحينها وليد سعد.

وأكد سعادته البالغة بالعمل مع الفنانة الجميلة جومانة مراد من خلال الحلقتين اللتين سيقومان ببطولتهما فى مسلسل "مدرسة الحب" إخراج السوري صفوان مصطفى نعمو، وتأليف الكاتب رازي وردة، ويعتبر هذا العمل اللقاء الثاني الذى يجمعه مع جومانة بعد ظهورها معه فى كليب "هو أنا أنسى" إخراج نعمو أيضاً.

وأضاف أنه من المقرر أن يبدءوا تصوير الحلقتين بعد تعاقد شركة الإنتاج مع باقي المطربيين.

وصرح أمير الغناء العربي إنه سيخوض تجربة الغناء الخليجي لأول مرة من خلال ألبوم غنائي كامل كتب كل كلماته الشاعر أسير الرياض، وألحان وتوزيع مجموعة من الملحنيين والموزعين الشباب المصريين.

فى تجربة جديدة تجمع بين الكلمة الخليجية واللحن والتوزيع المصري، وخلال الفترة المقبلة سيكشف لنا بحكم صداقته معنا كل التفاصيل.