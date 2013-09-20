6 أبريل تحمل الداخلية مسؤولية مقتل فرنسي في مصر

القاهرة – (خاص) عمرو علي

قالت حركة شباب 6 أبريل من الواضح أن هنالك تردٍ كبير للأوضاع والإجراءات الأمنية المتبعة داخل أقسام الشرطة، وكان آخرها وفاة مواطن فرنسي في قسم قصر النيل متأثراً بجراحه ، والذي اقتيد إليه بزعم كسر حظر التجوال، وتم احتجازه داخله لعدم وجود تأشيرة إقامة صالحة.

وقال محمد صلاح عضو المكتب السياسي للحركة ، إن تلك الحادثة البشعة تلقي بظلالها على الحالة الأمنية داخل الأقسام ، وتثير التساؤلات عن الأوضاع الإنسانية للمحتجزين، كما أعرب عن دهشته لعدم تداول الخبر في وسائل الإعلام الخاصة أو العامة، مما يثير شبهة تعمد إخفاء الخبر.

وأضاف إن "شباب 6 أبريل" تدين بشدة الحادث البشع، وتطالب بالإفصاح عن ملابسات موت الضحية للرأى العام في أقرب وقت، وتأكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرية تداول المعلومات.