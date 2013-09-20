الشرق السعودية: القاعدة تُقاتل ضد الحُريَّة

الرياض - قالت صحيفة الشرق السعودية إنه حينما تقاتل "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المرتبطة بالقاعدة عناصر الجيش الحر فهي تعمل لمصلحة نظام بشار الأسد بطريقةٍ مباشرة وغير مباشرة.
وبيّنت أن مجموعات القاعدة تخدم النظام السوري بشكلٍ غير مباشر، فهي تقتل الناشطين ضده، وتهاجم المستشفيات الميدانية كما حدث في بلدة إعزاز بحلب، وتعتقل الأطباء، في الوقت نفسه تخدمه بشكل مباشر بإيجادها أجواء الفوضى ومعاونته على الدعاية المضادة ضد مكونات الثورة.
ورأت الصحيفة أن "القاعدة خطر على مشاريع التغيير؛ ففي اليمن استغلت تدهور الأوضاع الأمنية وسيطرت على مساحات واسعة، وأذاقت قاطنيها العذاب، قتلت وهجّرت وأفسدت، وعطلت التغيير واستنزفت موارد الدولة اليمنية، وها هي المجموعات المعتنقة نفس الأفكار تطبِّق الخطة نفسها في سوريا، ولن يتدخل النظام السوري لمواجهتها فهو المستفيد من أفعالها".