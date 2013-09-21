صفقة بـ4 مليارات دولار لتزويد أمريكا والإمارات بصواريخ

واشنطن - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها انتهت من عقد قيمته 4 مليارات دولار مع شركة لوكهيد مارتن لتزويد الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة بمعدات دفاع صاروخي اضافية.

وقال الموجز اليومي للعقود الرئيسيسة للأسلحة الذي يصدره البنتاجون إن الصفقة تشمل نظام (ثاد) للدفاع الصاروخي والمصمم لاعتراض الصواريخ البالستية في الهواء.

وقال ريكي اليسون مؤسس جماعة تحالف الدفاع الصاروخي التي لا تسعى للربح إن العقد يعكس ثقة وطلباً متزايدين لنظام الدفاع الصاروخي.

وقال مات جويس مدير برنامج لوكهيد لنظام الدفاع الصاروخي إن الصفقة التي يجري التفاوض عليها منذ عدة سنوات ستضم طلبيات للولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية وستوفر مدخرات للولايات المتحدة تبلغ نحو عشر بالمئة.

وقال بيان البنتاجون إن الصفقة تشمل 192 صاروخاً اعتراضياً لدولة الإمارات وما يصل إلى 110 صواريخ اعتراضية للجيش الأمريكي تشمل خياراً للسنة المالية 2014 يبلغ فيمته 352 مليون دولار يتم استخدامه في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر كانون الأول.

وقال جويس إن هذا الخيار سيسمح للحكومة الإمريكية بالاستفادة من تسعير أقل في وقت تواجه فيه تخفيضات اضافية محتملة في ميزانية الدفاع الأمريكية.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع قطر بشأن صفقة مماثلة. وقال جويس إن السعودية واليابان وكوريا الجنوبية أبدت اهتماماً أيضاً.