الصينية تشانج تحرز لقب بطولة جوانجتشو للتنس

الصينية تشانج تحرز لقب بطولة جوانجت...

الصينية تشانج تحرز لقب بطولة جوانجتشو للتنس

فازت تشانج على الأمريكية فانيا كينج بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و6-1.

بكين - فازت الصينية تشانج شواي بلقب بطولة جوانجتشو للتنس للسيدات السبت. 

 

ففي الدور النهائي للبطولة المقامة في بلادها فازت تشانج على الامريكية فانيا كينج بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و6-1.

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