الصينية تشانج تحرز لقب بطولة جوانجتشو للتنس

بكين - فازت الصينية تشانج شواي بلقب بطولة جوانجتشو للتنس للسيدات السبت.
ففي الدور النهائي للبطولة المقامة في بلادها فازت تشانج على الامريكية فانيا كينج بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و6-1.
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فازت تشانج على الأمريكية فانيا كينج بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و6-1.
بكين - فازت الصينية تشانج شواي بلقب بطولة جوانجتشو للتنس للسيدات السبت.
ففي الدور النهائي للبطولة المقامة في بلادها فازت تشانج على الامريكية فانيا كينج بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و6-1.