باكستان تفرج عن القيادي بطالبان الملا برادر

إسلام آباد - أفرجت السلطات الباكستانية عن الملا عبد الغني برادر، المعتقل الأبرز لديها من قيادات طالبان الأفغانية وأحد مؤسسي الحركة، وفق ما ذكره مسؤولون باكستانيون.

وجاءت هذه الخطوة بناء على طلب من الحكومة الأفغانية التي تأمل أن يعطي إطلاق سراح برادر دفعة للمفاوضات مع مسلحي حركة طالبان.

وكان برادر أحد أربعة رجال أسسوا طالبان في أفغانستان عام 1994. لكن ليس واضحا بعد مدى النفوذ الذي لا يزال يحتفظ به داخل الحركة.

وقال متحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، إنه لم يتسن لهم بعد التأكد من إطلاق سراح برادر.

وأضاف مجاهد: "لم يصلنا بعد أي تأكيد رسمي حول الإفراج عنه"، بحسب ما نقلته وكالات أنباء.

واعتقل برادر في مدينة كراتشي الباكستانية عام 2010، وأصبح رجلا محورياً في نشاط طالبان بعد إسقاط حكمها بأيدي القوات التي قادتها الولايات المتحدة في عام 2001.

وأفرجت باكستان عن أكثر من 30 قيادياً بحركة طالبان على مدار الأشهر الأخيرة.

وتقول مصادر اعلامية إنه لا يعرف المكان الذي سيتوجه إليه برادر بعد الإفراج عنه، ولكن هناك تكهنات تشير إلى أنه من المحتمل أن يذهب إلى الإمارات.