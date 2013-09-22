مصر: مخطط للإخوان لشل محطات الوقود والكهرباء

القاهرة – محمد عبد الحميد

كشف مصدر سيادي لـ "إرم" أنه تم رصدت خطة إخوانية لضرب مصر اقتصاديا، وضعتها قيادات هاربة ورجال أعمال على رأسهم حسن مالك، بدأت قبل أيام بدفع مبالغ كبيرة لأصحاب محطات وقود فى مناطق حيوية لإيقاف بيع الوقود، وشراء كميات كبيرة من السولار الذى يجرى ضخه لمحطات الكهرباء، وتموين سيارات الإخوان فى المحافظات بالسولار، خاصة السيارات التي تنقل المتظاهرين.

وأشار المصدر أن التنسيق تم مع عناصر إخوانية فى مناصب قيادية بوزارة الكهرباء، لقطع الكهرباء عن أماكن بعينها لفترات طويلة، مشيرا إلى أن الإخوان يحاولون بكل الطرق إشعال أزمة وقود خلال الأيام القليلة المقبلة لشل البلاد وإعادة مشهد طوابير البنزين بالاتفاق مع دولة خليجية على عدم توريد أي مواد بترولية لمصر.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية كشفت أيضا أن الإخوان لديهم خطة أخرى لإغراق البلاد اقتصاديا من خلال شركات الصرافة المملوكة لهم، بالاستحواذ على الدولار وبيعه فى السوق السوداء لرفع سعره وزيادة أسعار المواد الغذائية، إلى جانب سحب الأموال والودائع من البنوك، على فترات متقاربة لضرب الاقتصاد خارجيا.

وفي السياق نفسه تم الكشف عن استعداد الإخوان لبدء تأسيس شركات وهمية للمضاربة في البورصة، تعمل بدعم من الجماعة تحت ستار رجال أعمال متخفين تابعين للتنظيم، بهدف تكبيد البورصة خسائر واستنزافها.

وعلى جانب آخر قال المصدر، إن اجتماعات تنسيقية حدثت بين عناصر من تنظيم الإخوان وشخصيات اقتصادية تابعة له وأساتذة اقتصاد ينتمون فكرياً للتنظيم بإعداد خريطة وتصورات لكيفية شل البلاد اقتصاديا ووضع خطة سير لتحركات رجال أعمال الإخوان في عملية تدمير الاقتصاد.

لافتاً إلى أن الخطة التى يرعاها حسن مالك ورجال أعمال غير مصريين وبعض أفراد عائلة آل الحداد، تم رفع التقارير الأمنية عنها وباقي مخططات الإخوان لكافة أجهزة الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لإفشال مخططهم فى إسقاط البلاد اقتصاديا واستنزافها، ولفت نظر المواطنين لتلك العمليات المريبة.