الرئاسة المصرية تبحث تمكين شباب الثورة من السلطة

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مشروع رئاسي لتمكين أكثر من 50 ألف شاب مصري لتولي المحليات، وتقديم مقترحات وحلول عملية للأزمة التي تمرّ بها مصر حالياً.