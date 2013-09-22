الرئاسة المصرية تبحث تمكين شباب الثورة من السلطة

القاهرة – (خاص) من عمرو علي
تعقد رئاسة الجمهورية، الأحد، جلسة حوار مع ممثلي القوى الثورية لبحث تمكين الشباب من السلطة، ومناقشة مشروع تعيين الشباب في المحليات، وتأهيل شباب مصر لتولي السلطة، وذلك ضمن مبادرة القادة الجدد.
ويلتقي أحمد المسلمانى المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية وفداً من ممثلي الحركات والقوى الثورية، ويضم الوفد 20 من شباب الثورة، ومختلف التيارات السياسية المختلفة.
وأكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي وأحد الحضور في اللقاء لـ"إرم" على أنهم سيناقشون مع الرئاسة مشروع تمكين أكثر من 50 ألف شاب مصري في تولي المحليات، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بحلول عملية للأزمة التي تمر بها مصر حالياً.