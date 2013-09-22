واشنطن بوست: مقاتلون بسوريا يحصلون على المال من القطاع الخاص

تتناول الصحيفة الأمريكية الشان السوري وتقول إن "تيار الاسلحة الامريكية التي تتجه الى جماعات معتدلة من المعارضة في سوريا، أصبح يقابله سيل جديد من الدعم المالي للمتطرفين الإسلاميين، كثير منه يأتي من شبكات صغيرة من المانحين العرب الذين يرون في الصراع السوري خطوة نحو انتفاضة اسلامية أوسع في جميع أنحاء المنطقة ".

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "المانحين من القطاع الخاص، الذين يستخدمون تويتر ووسائل الإعلام الاجتماعية الأخرى لجمع ملايين الدولارات من المسلمين المتعاطفين، يوفرون دعما حاسما للميليشيات الاسلامية التي تكتسب أرضية في شمال وشرق سوريا".

وأضفات الصحيفة "الدولارات التي تجمع عبر الإنترنت تتنقل بين الحسابات المصرفية الخاصة وباليد أو عن طريق البريد، وغالبا في المدن الحدودية، وفقا لمسؤولين في الاستخبارات في الشرق الأوسط الذين رصدوا هذا النشاط".