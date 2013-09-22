واشنطن تايمز: مهاجمو كينيا استهدفوا غير المسلمين

أبرزت الصحيفة الأمريكية روايات شهود عيان في الهجوم على مركز التسوق الرئيسي في نيروبي، وقالت نقلا عن شاهد عيان ان "المسلحين لم يستهدفوا المسلمين ووجهوا بنادقهم فقط إلى غير المسلمين من المتسوقين في المركز".

وأضافت الصحيفة أن "الشاهد إيليا كاماو قال ان المهاجمين كانوا أصلا يستهدفون غير المسلمين عندما بدأوا هجومهم على مركز التسوق في العاصمة الكينية حوالي منتصف النهار".

وتابعت الصحيفة "إن الشهود في مكان الحادث شاهدوا نحو 10 جثث وعشرات الجرحى بعد أكثر من ساعتين على بدء الهجوم.. ولم يكشف المسؤولون حتى الآن حصيلة القتلى الرسمية".

وتقول الصحيفة "تعهدت الجماعة المتمردة الصومالية، حركة الشباب، في أواخر عام 2011 بتنفيذ هجوم واسع النطاق في نيروبي انتقاما لإرسال كينيا لقوات إلى الصومال لمحاربة المتمردين الإسلاميين".