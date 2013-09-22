صنداي تايمز: بريطانيا سطحية إذا حكمت على النساء بسبب النقاب

ما يزال الجدل بشأن ارتداء النقاب حاضر في الصحيفة، التي ناقشت في مقال افتتاحي رأي قاض في محكمة بريطانية الأسبوع الماضي أشار فيه إلى مدعى عليها مسلمة بأن تلتزم بخلع نقابها عند تقديم إفادتها في المحكمة.

وقالت الصحيفة "كان القاضي البريطاني بيتر مورفي قد برر قراره بأنه ليس عدلا أن نطلب من محلفة في هيئة المحلفين تقييم إفادة شخص لا تستطيع أن تراه ... وليس عدلا أن نطلب من قاض الحكم على شخص لا يستطيع رؤيته".

وأضافت "إذا كنا نعتمد الى هذا المدى في أحكامنا على ملاحظة المظهر الخارجي للمدعى عليه وطريقة تعبيره، فسنكون سطحيين في أفضل احتمال وغير عادلين في الاحتمال الأسوأ".