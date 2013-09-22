بريطانيا تمنح مليوني مهاجر جنسيتها في 13 عاماً

(خاص) من بلقيس دارغوث

اكتسب أكثر من مليوني مهاجر الجنسية البريطانية منذ العام 2000 حتى يومنا هذا، ففي العام الماضي سجلت بريطانيا رقما قياسياً بتجنيس 204541 شخصاً، وفق ما كشفت الارقام الرسمية الأخيرة.

وتعني هذه الأرقام بكلام اخر أن بريطانيا تمنح الجنسية لمهاجر كل دقيقتين ونصف، وهو أسرع معدل تسجله المملكة المتحدة في تاريخها.

ويقول ناشطون سياسيون إن وجه بريطانيا تغير مع انطلاق الألفية الثالثة. خصوصا وأن أبرز الجنسيات المهاجرة جاءت من الهند وباكستان والصين والفلبين ونيجيريا. وبمجرد حصولهم على الجنسية تتم معاملتهم بمساواة تامة مع سائر البريطانيين من ناحية الإيواء والوظائف والمساعدات المالية.

وقال السير آندرو غرين، أحد الناشطين في "Migratiowatch" لصحيفة "دايلي مايل" إن الأرقام نتيجة طبيعية لسياسة حزب العمال في الترحيب بالهجرة الجماعية. وأضاف أن غالبية الحاصلين على الجنسية وصلوا إلى بريطانيا في العام 2008 فما قبل. ويتأهل للحصول على الجنسية كل من عاش لمدة 5 سنوات في بريطانيا باستثناء الذين تورطوا في جرائم.

وذكر آندرو أن 4 ملايين مهاجر حطّوا رحالهم في بريطانيا من العام 1997، ليحصل نصفهم على الجنسية في الوقت الذي يواجه بعضهم صعوبة بالانخراط في المجتمع البريطاني.

وأكثر ما يقلق الريطانيين وفق ما نشرت الصحيفة هو المنافسة التي يشهدها سوق العمل بين اليد العاملة المحلية والأجنبية، وما إذا كانت هذه اليد العاملة بريطانية المولد والأصل أم تم تجنيسها.

جدير بالذكر أن هناك 3 طرق للحصول على الجنسية البريطانية:

الأولى: الإقامة، فبعد أن يقيم الإنسان لمدة 5 سنوات يصبح مؤهلا قانونا للتقدم بطلب الحصول على الجنسية. (111637 حصلوا عليها بهذه الطريقة العام الماضي).

الثانية: هي الزاوج من مواطنين بريطانيين. (42048 حالة العام الماضي).

الثالثة: أن يكون أحد الوالدين حاملا الجنسية البريطانية (45772 ولادة العام الماضي).

وغالبا ما تتفاوت الأرقام إذ أن العديد من البريطانيين يغادرون سنوياً فيصعب الحصول على معادلة ثابتة أو رقم دقيق، ووعد وزارء الحكومة الحالية بتخفيض العدد لعشرات الآلاف مع حلول الانتخابات المقبلة.

وارتفع العدد العام الماضي إلى 176 ألف بسبب انخفاض عدد المغادرين من 351 ألف إلى 321 ألف. وتعمل السلطات على تصعيب النجاح في امتحان اللغة الإنكليزية من أجل ضمان انخراط الفرد في المجتمع وتفاعله مع الأخرين من خلال اللغة.

وفي ما يلي أكثر 10 جنسيات تهاجر إلى بريطانيا:

1- الهند: 28352.

2- باكستان: 18445.

3- نيجيريا: 8881.

4- الفلبين: 8122.

5- الصين: 7198.

6- جنوب افريقيا: 6924.

7- سريلانكا: 6163.

8- بنغلادش: 5702.

9- زمبابوي: 5647.

10- الصومال: .5143