مسيرة بـ "الموتسيكلات" تطالب بعودة مرسي

القاهرة – (خاص) من أحمد المصري

في ابتكار جديد من نوعه في التظاهر، نظم العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمطالبين بعودة الرئيس المعزول، محمد مرسي، مسيرة بـ "الموتسيكلات" بمدينة "سرس الليان" بالمنوفية، السبت، مرددين هتافات تندد بما أطلقوا عليه "الانقلاب العسكري".

المسيرة الجديدة من نوعها، ضّمت أكثر من 20 دراجة آلية جابت شوارع "سرس الليان" بمحافظة المنوفية، ورفع المشاركون في المسيرة إشارات "رابعة العدوية" وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، مطالبين بعودته.

وأشار المشاركون في المسيرة إلى أنهم "سيكملون مسيرتهم ولن يتهاونوا في الدفاع عن حقهم في الحرية والتعبير عن الرأي ومساندة الشرعية" على حد قولهم.