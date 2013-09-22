100 مليون دولار من البنك الدولي لسكك حديد مصر

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

كشف المهندس سمير فرج مدير مشروع القروض بهيئة السكك الحديدية في مصر، أن البنك الدولي أبدى موافقته على منح السكك الحديدية قرضاً بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير ورش الهيئة، بالإضافة إلى شراء قطع غيار وذلك كمرحلة أولى.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من البنك الدولي للتنمية للقاهرة الأسبوع الماضي لمتابعة المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها.

وقال فرج إن الهيئة ستقوم بطرح مناقصة عالمية على الشركات المتخصصة لإعداد دراسة خاصة بمشروع التحكم الآلي للقطارات في المسافة بين القاهرة - أسيوط البالغ ، وقيمته 180 مليون دولار، وهو مشروع ممول من قبل البنك الدولي أيضاً.

وأشار إلى أن الدراسة ستستمر على مدار 6 أشهر، مضيفاً أنه تم تدبير 8 مليون دولار لإنهائهاً، من خلال وفورات بعض المشروعات التي يمولها البنك الدولي.

وأوضح أن الهدف من المشروع هو رفع كفاءة الخط بالتوازي مع كهربة إشارات خطي (القاهرة – إسكندرية) و(بني سويف – أسيوط)، ما يعمل على تقليل معدلات الحوادث التي ارتفعت في الأونة الأخيرة، لافتاً إلى أن النظام المستخدم حالياً (ZUB) أصبحت قطع غياره غير متوفرة نظراً لقدمه، بالإضافة إلى أنه نظام غير محكم، مما تسبب في العديد من حوادث السكة الحديدية على مدار السنوات الماضية.