مسؤولة كويتية: العوامل الجيوسياسية سبب ارتفاع أسعار النفط

الكويت - قالت مسؤولة كويتية إنّ ارتفاع أسعار النفط الخام جاء نتيجة العوامل الجيوسياسية وليس فقط نتيجة لعوامل العرض والطلب.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نوال الفزيع محافظ الكويت لدى أوبك قولها "إنّ الظروف الحالية في بعض البلدان المنتجة وخصوصاً في الشرق الأوسط تجعل المستهلكين قلقين بشأن إمدادات النفط في السوق وهو ما يرفع الأسعار أكثر فأكثر".

ورغم الانخفاض النسبي الذي سجلته أسعار النفط العالمية بعد تراجع احتمالات توجيه ضربة عسكرية لسوريا إلا أنّ الأسعار لا تزال فوق مستوى 100 دولار للبرميل وهي مستويات تعتبرها الدول المستهلكة مرتفعة.

وأكدت الفزيع التي تشغل أيضاً منصب الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة النفط الكويتية أنّ نمو الانتاج فيما يعرف بالنفط الصخري الذي تقوده الولايات المتحدة والنمو في مشاريع النفط غير التقليدية الأخرى "لا يشكل تهديداً" للنفط التقليدي مرحبة بأي طاقة جديدة يمكن للمستهلكين الاعتماد عليها بما في ذلك النفط الصخري.