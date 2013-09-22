مورينيو يفرض على ماتا مركز الجناح الأيسر

أبوظبي- (خاص) من نورالدين ميفراني

فقد الإسباني خوان ماتا مكانه الأساسي في فريق تشيلسي منذ قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو مديراً فنياً للفريق، حيث لم يشرك اللاعب سوى في ثلاث لقاءات و لم يعلب خلالها سوى 145 دقيقة، حيث كان أول لاعب يتم تغييره من طرف المدرب الأوحد ولم يستدعيه للقاء الجولة الخامسة أمام فولهام و التي شهدت عودة الفريق لسكة الإنتصارات بعد هزيمتين.

و اختير خوان ماتا أحسن لاعب في تشيلسي في الموسمين الماضيين ويعتبر معشوق جماهير البلوز، لكونه كان لاعباً حاسماً في عدة لقاءات سواء في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي كما يعتبر من العناصر التي يستدعيها فيسانتي ديل بوسكي في المنتخب الإسباني.

و يفضل ماتا اللعب كصانع ألعاب في فريق تشيلسي و هو المركز الذي جعله نجما في الفريق لكن مورينيو له رأي آخر و يفضل عليه بشكل كبير النجم البرازيلي الشاب أوسكار متوسط ميدان منتخب السامبا.

و قال مورينيو: "هناك عدة خطط للعب و منها أن يلعب ماتا كصانع لعب و أوسكار و راميريز كأـجنحة ، لكنها مجرد حل، بينما الأصل أن يلعب أوسكار كصانع لعب فهو الأفضل و من يقول عكس ذلك لا أوافقه الرأي ."

و طالب مورينيو البقية بالتأقلم للعب في الفريق و اللعب في الأجنحة في إشارة لماتا الذي يطالبه المدرب البرتغالي باللعب جناحا أيسر.

و لم تجبر الهزيمتين الأخيرتين أمام إيفرتون في الدوري و أمام بازل السويسري في دوري الأبطال، البرتغالي جوزيه مورينيو على تغيير رأيه و إعادة اللاعب الإسباني للتشكيل الأساسي و في مركزه كصانع ألعاب مفضلا إعطاء المزيد من الفرص للبرازيلي أوسكار في الفريق وقال: " أريد أن أبني فريقا حول أوسكار و أن يلعب البقية في الأجنحة و يتأقلموا مع الوضع و يتعلموا القيام بأمور لم يتعودوا عليها في السابق."