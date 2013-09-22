القدس العربي: انفتاح روحاني يثير فزع نتنياهو

وقالت الصحيفة إنّ لغة الحوار التي أظهرتها طهران، أثارت فزع رئيس الوزراء الإسرائيلي ، لا سيّما أنّ نتنياهو سيرفع سقف مطالبه من إيران والتي سيقدمها أثناء لقائه الرئيس الأمريكي يوم 30 أيلول/سبتمبر الجاري، وقد حددها بأربع خطوات، وهي إيقاف مجمل أنشطة تخصيب اليورانيوم وإخراجه كلياً من أيران، تفكيك المنشأة النووية، وإيقاف انتاج البلوتونيوم.

وتضيف أنّ الأهم من ذلك هو أنّ إسرائيل تخشى أن يجرّدها اعتدال إيران من لعب دور الضحية، فطالما استخدمت إسرائيل تهديدات زعماء في المنطقة، لاستعطاف العالم وتأمين الدعم المعنوي والمالي والعسكري، بينما الواقع أنّ إسرائيل هي التي تستولي على الاراضي الفلسطينية.

وتختتم الصحيفة بالقولة أنّ الرئيس روحاني أرسل إشارات انفتاح كثيرة لإسرائيل وأمريكا، ونسي أن يبدأ بهذه الاشارات والخطوات تجاه جيرانه في المنطقة، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ووقف دعم النظام السوري بقمعه لشعبه.